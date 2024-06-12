2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
DST3041/30
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2600 W moči
Neprekinjen izpust pare 40 g/min
Dodaten 200-gramski izpust pare
Keramika
Močan in enakomeren izpust pare za hitrejše glajenje gub.
Močan dodaten izpust pare vam daje dodatno moč za globlje prodrtje v tkanino in enostavno glajenje trdovratnih gub.
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.
5.0
od 5
1
Ocena
Dalinka
12/06/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
dobrý poměr výkon/cena
žehlička lehká, příjemná do ruky, dobře napařuje, spokojenost
Ta ocena je bila podana za 3000 Series DST3041/30 Parní žehlička
Ta ocena je bila podana za 3000 Series DST3041/30 Parní žehlička