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  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube

Izdelek ni več na voljo

Serija 3000Parni likalnik

DST3041/30

5
| (1) Ocena
Učinkovita para zgladi vse gube
Naš parni likalnik serije 3000 omogoča enostavno glajenje gub z učinkovitim izpustom pare, ki zgladi tudi trdovratne gube. Keramična likalna plošča zagotavlja gladko drsenje, 300-mililitrska posoda za vodo pa je dovolj velika za glajenje gumb na manjših količinah oblačil brez dolivanja.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Izpust pare do 200 g

Učinkovita para zgladi vse gube

  • 2600 W moči

  • Neprekinjen izpust pare 40 g/min

  • Dodaten 200-gramski izpust pare

  • Keramika

Neprekinjen izpust pare do 40 g/min za nespremenljivo zmogljivost

Neprekinjen izpust pare do 40 g/min za nespremenljivo zmogljivost

Močan in enakomeren izpust pare za hitrejše glajenje gub.

Do 200-gramski dodaten izpust pare za dodatno moč

Do 200-gramski dodaten izpust pare za dodatno moč

Močan dodaten izpust pare vam daje dodatno moč za globlje prodrtje v tkanino in enostavno glajenje trdovratnih gub.

2600 W za hitro segrevanje

2600 W za hitro segrevanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

4
3
2
1

12/06/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

dobrý poměr výkon/cena

žehlička lehká, příjemná do ruky, dobře napařuje, spokojenost

Ta ocena je bila podana za 3000 Series DST3041/30 Parní žehlička

Ta ocena je bila podana za 3000 Series DST3041/30 Parní žehlička

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