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Vse serije

  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube

Izdelek ni več na voljo

Serija 3000Parni likalnik

DST3040/70

Učinkovita para zgladi vse gube
Naš parni likalnik serije 3000 omogoča enostavno likanje z učinkovitim izpustom pare, ki zgladi tudi trdovratne gube. Keramična likalna plošča zagotavlja gladko drsenje, 300-mililitrska posoda za vodo pa je dovolj velika za likanje manjših količin oblačil brez dolivanja.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Izpust pare do 200 g

Učinkovita para zgladi vse gube

  • 2600 W moči

  • Neprekinjen izpust pare 40 g/min

  • Dodaten 200-gramski izpust pare

  • Keramika

Neprekinjen izpust pare do 40 g/min za nespremenljivo zmogljivost

Neprekinjen izpust pare do 40 g/min za nespremenljivo zmogljivost

Močan in enakomeren izpust pare za hitrejše glajenje gub.

Do 200-gramski dodaten izpust pare za dodatno moč

Do 200-gramski dodaten izpust pare za dodatno moč

Močan dodaten izpust pare vam daje dodatno moč za globlje prodrtje v tkanino in enostavno glajenje trdovratnih gub.

Keramična likalna plošča zagotavlja gladko drsenje

Keramična likalna plošča zagotavlja gladko drsenje

Naša trpežna likalna plošča gladko drsi po vseh vrstah oblačil, primernih za likanje. Ne prijema se na oblačilo, je odporna proti praskam in enostavna za čiščenje.

Tehnične specifikacije

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