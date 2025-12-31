2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
DST3040/70
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2600 W moči
Neprekinjen izpust pare 40 g/min
Dodaten 200-gramski izpust pare
Keramika
Močan in enakomeren izpust pare za hitrejše glajenje gub.
Močan dodaten izpust pare vam daje dodatno moč za globlje prodrtje v tkanino in enostavno glajenje trdovratnih gub.
Naša trpežna likalna plošča gladko drsi po vseh vrstah oblačil, primernih za likanje. Ne prijema se na oblačilo, je odporna proti praskam in enostavna za čiščenje.
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