Učinkovita para zgladi vse gube

Naš parni likalnik serije 3000 omogoča enostavno likanje z učinkovitim izpustom pare, ki zgladi tudi trdovratne gube. Keramična likalna plošča zagotavlja gladko drsenje, 300-mililitrska posoda za vodo pa je dovolj velika za likanje manjših količin oblačil brez dolivanja.