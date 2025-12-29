2 leti garancije
DST2020/80
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Do 25 g/min neprekinjenega izpusta pare za glajenje gub
4 nastavitve izpusta pare za boljše rezultate na vseh tkaninah
Keramična likalna plošča za lahko in hitro likanje
Lahka zasnova za hitro in enostavno likanje
250 ml posoda za vodo za daljši čas likanja
Močan izpust pare do 25 g/min omogoča enostavno likanje z učinkovitim glajenjem gub. V kombinaciji z močnim dodatnim izpustom pare bo odstranil tudi najtrdovratnejše gube.
Več možnih nastavitev pare na likalniku omogoča enostavno odpravljanje gub na različnih tkaninah: za občutljive tkanine, kot je svila, nastavite manjši izpust pare, za debelejše tkanine pa zmogljivejšo nastavitev pare.
Trpežna keramična likalna plošča je odporna na praske in gladko drsi po vseh vrstah oblačil, primernih za likanje. Ne prijema se na oblačila in je enostavna za čiščenje.
5.0
od 5
1
Ocena
beno56
29/12/2025
Slovensko
Preverjen kupec
Je to aj bezpečný produkt.
S produktom sme veľmi spokojný.Je aj jednoduché ovládanie.
Ta ocena je bila podana za Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička
Ta ocena je bila podana za Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička
Po testiranjih zunanjega inštituta za vrste bakterij E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538, C. albicans ATCC 10231 na bombažu po 10 sekundah parnega likanja.