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  • Zmogljiva, zaupanja vredna vodilna znamka likalnih izdelkov
  • Zmogljiva, zaupanja vredna vodilna znamka likalnih izdelkov
  • Zmogljiva, zaupanja vredna vodilna znamka likalnih izdelkov
  • Zmogljiva, zaupanja vredna vodilna znamka likalnih izdelkov
  • Zmogljiva, zaupanja vredna vodilna znamka likalnih izdelkov
  • Zmogljiva, zaupanja vredna vodilna znamka likalnih izdelkov
  • Zmogljiva, zaupanja vredna vodilna znamka likalnih izdelkov
  • Zmogljiva, zaupanja vredna vodilna znamka likalnih izdelkov
  • Zmogljiva, zaupanja vredna vodilna znamka likalnih izdelkov
  • Zmogljiva, zaupanja vredna vodilna znamka likalnih izdelkov

Serija 2000Parni likalnik

DST2020/80

5
| (1) Ocena
Zmogljiva, zaupanja vredna vodilna znamka likalnih izdelkov
Lahek likalnik serije DST2000 zagotavlja enostavno likanje. Z zmogljivim parnim izpustom do 25 g/min in dodatnim parnim izpustom učinkovito odpravlja trdovratne gube, keramična likalna plošča pa zagotavlja gladko drsenje po vseh tkaninah, ki jih je mogoče likati.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Enostavno in učinkovito likanje

Zmogljiva, zaupanja vredna vodilna znamka likalnih izdelkov

  • Do 25 g/min neprekinjenega izpusta pare za glajenje gub

  • 4 nastavitve izpusta pare za boljše rezultate na vseh tkaninah

  • Keramična likalna plošča za lahko in hitro likanje

  • Lahka zasnova za hitro in enostavno likanje

  • 250 ml posoda za vodo za daljši čas likanja

Do 25 g/min neprekinjenega izpusta pare za glajenje gub

Do 25 g/min neprekinjenega izpusta pare za glajenje gub

Močan izpust pare do 25 g/min omogoča enostavno likanje z učinkovitim glajenjem gub. V kombinaciji z močnim dodatnim izpustom pare bo odstranil tudi najtrdovratnejše gube.

4 nastavitve izpusta pare za spopadanje z gubami na vseh tkaninah

4 nastavitve izpusta pare za spopadanje z gubami na vseh tkaninah

Več možnih nastavitev pare na likalniku omogoča enostavno odpravljanje gub na različnih tkaninah: za občutljive tkanine, kot je svila, nastavite manjši izpust pare, za debelejše tkanine pa zmogljivejšo nastavitev pare.

Keramična likalna plošča za lahko in hitro likanje

Keramična likalna plošča za lahko in hitro likanje

Trpežna keramična likalna plošča je odporna na praske in gladko drsi po vseh vrstah oblačil, primernih za likanje. Ne prijema se na oblačila in je enostavna za čiščenje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

4
3
2
1

29/12/2025

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Je to aj bezpečný produkt.

S produktom sme veľmi spokojný.Je aj jednoduché ovládanie.

Ta ocena je bila podana za Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička

Ta ocena je bila podana za Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička

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Omejitve odgovornosti

  1. Po testiranjih zunanjega inštituta za vrste bakterij E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538, C. albicans ATCC 10231 na bombažu po 10 sekundah parnega likanja.