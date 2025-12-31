IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Hitro in priročno
  • Hitro in priročno
  • Hitro in priročno
  • Hitro in priročno
  • Hitro in priročno
  • Hitro in priročno
  • Hitro in priročno
  • Hitro in priročno
  • Hitro in priročno
  • Hitro in priročno

Serija 1000Parni likalnik

DST1030/20

Hitro in priročno
Serija 1000 z likalno ploščo s premazom proti sprijemanju in prilagodljivo nastavitvijo pare za učinkovito odstranjevanje gub pri vseh tkaninah omogoča enostavno in hitro likanje. Z veliko posodo za vodo boste z manj polnjenji zlikali več oblačil.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Manj potrebnih polnjenj*

Hitro in priročno

  • Likalna plošča proti sprijemanju

  • Spremenljiva nastavitev izpusta pare

  • Do 90-gramski dodatni izpust pare

  • Uniči 99,99 % bakterij**

  • Funkcija Calc-Clean

Način ECO za zmanjšano porabo energije

Način ECO za zmanjšano porabo energije

Način ECO za zmanjšano porabo energije za prihranek stroškov in trajnost.

Preprosto upravljanje temperature

Preprosto upravljanje temperature

Dvignjen regulator temperature in nastavitev prilagodljive količine pare sta preprosta za uporabo in natančna. Vedno boste imeli pravo temperaturo in paro za vaše oblačilo.

Rešitev za odstranjevanje vodnega kamna

Rešitev za odstranjevanje vodnega kamna

Odstranjevanje vodnega kamna za podaljšanje življenjske dobe likalnika

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z likalnikom Philips Featherlight Plus

  2. Testirano v zunanjem inštitutu na bombažni tkanini za vrste bakterij E. coli, S. aureus in C. albicans, 10 s parnega likanja.