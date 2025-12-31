2 leti garancije
DST1030/20
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Likalna plošča proti sprijemanju
Spremenljiva nastavitev izpusta pare
Do 90-gramski dodatni izpust pare
Uniči 99,99 % bakterij**
Funkcija Calc-Clean
Način ECO za zmanjšano porabo energije za prihranek stroškov in trajnost.
Dvignjen regulator temperature in nastavitev prilagodljive količine pare sta preprosta za uporabo in natančna. Vedno boste imeli pravo temperaturo in paro za vaše oblačilo.
Odstranjevanje vodnega kamna za podaljšanje življenjske dobe likalnika
Ocene
V primerjavi z likalnikom Philips Featherlight Plus
Testirano v zunanjem inštitutu na bombažni tkanini za vrste bakterij E. coli, S. aureus in C. albicans, 10 s parnega likanja.