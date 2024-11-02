2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Likalna plošča proti sprijemanju
Spremenljiva nastavitev izpusta pare
Do 90-gramski dodatni izpust pare
Uniči 99,99 % bakterij**
Funkcija Calc-Clean
Način ECO za zmanjšano porabo energije za prihranek stroškov in trajnost.
Dvignjen regulator temperature in nastavitev prilagodljive količine pare sta preprosta za uporabo in natančna. Vedno boste imeli pravo temperaturo in paro za vaše oblačilo.
Odstranjevanje vodnega kamna za podaljšanje življenjske dobe likalnika
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Markusa
02/11/2024
Česká republika
Zehlicka
Žehličku jsem si vybrala pro jeji jednoduché a přehledné ovladani, spousta funkci mi totiz nedela dobre. Poridila jsem si ji na chalupu, je sikovna, praktická. Pro me potřeby naprosto vyhovující.
Prednosti
Jednoduchost, přehlednost ovládání.
Slabosti
Zatím žádný.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Orchidea1980
25/10/2024
Česká republika
Fajn napařovací žehlička, pomocník, co se vyplatí!
Skvělý výkon páry, oceňuji větší nádržku, nemusím neustále doplňovat vodu, žehlím jenom s napařováním. Dobře se drží a skvělá je ta špička, která se dostane i do sebemenších záhybů. Doporučuji!
Prednosti
Dobře se drží, velká nádržka na vodu, krásný design
Slabosti
nic mě nenapadá
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
V primerjavi z likalnikom Philips Featherlight Plus
Testirano v zunanjem inštitutu na bombažni tkanini za vrste bakterij E. coli, S. aureus in C. albicans, 10 s parnega likanja.