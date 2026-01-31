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DS3500/12
Zvok, ki ustreza vašemu domu
Uporabljajte brezžično povezavo Bluetooth in še bolj uživajte v poslušanju glasbe, igranju iger in gledanju videoposnetkov s priključnim zvočnikom Philips DS3500/12. Napravo iPod/iPhone/iPad prek USB priključite na računalnik. Lahko jo priključite na napajanje ali pa uporabljate baterije.
za iPod/iPhone/iPad
Baterijsko/omrežno napajanje
Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.
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