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  • Življenjski slog izdelka
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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

priključni zvočnik s povezavo Bluetooth®

DS3500/12

Zvok, ki ustreza vašemu domu

Uporabljajte brezžično povezavo Bluetooth in še bolj uživajte v poslušanju glasbe, igranju iger in gledanju videoposnetkov s priključnim zvočnikom Philips DS3500/12. Napravo iPod/iPhone/iPad prek USB priključite na računalnik. Lahko jo priključite na napajanje ali pa uporabljate baterije.

Poglej vse prednosti

Obsedeni z zvokom

Zvok, ki ustreza vašemu domu

  • za iPod/iPhone/iPad

  • Baterijsko/omrežno napajanje

DBB za globoke nizke tone pri katerikoli glasnosti

DBB za globoke nizke tone pri katerikoli glasnosti

Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Vhod AUX za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

Možnost delovanja na baterije ali na izmenični tok – v glasbi uživajte kjerkoli

Tehnične specifikacije

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