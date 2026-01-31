Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka

Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.