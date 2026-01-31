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DS3480/12
Brezžičen zvok, ki ustreza vašemu domu
Z osvetljenim priključkom je združljiv z iPhonom 5 in najnovejšimi iPodi. Priključni zvočnik DS3480 med polnjenjem predvaja kristalno čist zvok. Omogoča pretakanje prek povezave Bluetooth in ima akumulatorsko baterijo, zato lahko glasbo brezžično poslušate kjerkoli.
Osvetljeni priključek
za iPod/iPhone
Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.
Z naprednim algoritmom za digitalno obdelavo zvoka, dvema aktivnima pogonskima enotama zvočnika in odprtino nizkotonca prostor napolni s čistim naravnim zvokom in globokimi nizkimi toni.
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