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DS3400/12
Zvok, ki ustreza vašemu domu
Priključni zvočnik DS3400, ki je z osvetljenim priključkom združljiv z iPhonom 5 in najnovejšimi iPodi, predvaja kristalno čist zvok med polnjenjem iPoda/iPhona. Za največjo možno prilagodljivost omogoča priklop na električno omrežje ali baterijsko napajanje.
z osvetljenim priključkom
za iPod/iPhone
10 W, na baterije ali izmenični tok
Priključite, predvajajte, sinhronizirajte in polnite. Prepustite se najljubši glasbi iz iPoda ali iPhona, ko se polni. Če zvočnik povežete s kablom USB, se tudi sinhronizira z računalnikom.
Brezplačna aplikacija omogoča številne zanimive ekskluzivne funkcije priključnega zvočnika. Preverite lahko vreme, čas in celo najljubše slike uporabite kot ozadje. Z aplikacijo ClockStudio lahko tudi poslušate več tisoč internetnih radijskih postaj po vsem svetu. Kmalu bo na voljo še več slogov ozadja in novih funkcij.
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