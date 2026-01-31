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Izdelek ni več na voljo

priključni zvočnik

DS3400/12

Zvok, ki ustreza vašemu domu

Priključni zvočnik DS3400, ki je z osvetljenim priključkom združljiv z iPhonom 5 in najnovejšimi iPodi, predvaja kristalno čist zvok med polnjenjem iPoda/iPhona. Za največjo možno prilagodljivost omogoča priklop na električno omrežje ali baterijsko napajanje.

Poglej vse prednosti

Zvok, ki ustreza vašemu domu

  • z osvetljenim priključkom

  • za iPod/iPhone

  • 10 W, na baterije ali izmenični tok

Sinhronizacija računalnika in iPhone/iPod

Priključite, predvajajte, sinhronizirajte in polnite. Prepustite se najljubši glasbi iz iPoda ali iPhona, ko se polni. Če zvočnik povežete s kablom USB, se tudi sinhronizira z računalnikom.

Brezplačna aplikacija ClockStudio za internetni radio in druge zanimive funkcije

Brezplačna aplikacija ClockStudio za internetni radio in druge zanimive funkcije

Brezplačna aplikacija omogoča številne zanimive ekskluzivne funkcije priključnega zvočnika. Preverite lahko vreme, čas in celo najljubše slike uporabite kot ozadje. Z aplikacijo ClockStudio lahko tudi poslušate več tisoč internetnih radijskih postaj po vsem svetu. Kmalu bo na voljo še več slogov ozadja in novih funkcij.

Tehnologija zaščite za preprečevanje motenj zaradi mobilnega telefona

Tehnične specifikacije

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