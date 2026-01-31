Brezplačna aplikacija ClockStudio za internetni radio in druge zanimive funkcije

Brezplačna aplikacija omogoča številne zanimive ekskluzivne funkcije priključnega zvočnika. Preverite lahko vreme, čas in celo najljubše slike uporabite kot ozadje. Z aplikacijo ClockStudio lahko tudi poslušate več tisoč internetnih radijskih postaj po vsem svetu. Kmalu bo na voljo še več slogov ozadja in novih funkcij.