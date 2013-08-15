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Izdelek ni več na voljo

priključni zvočnik

DS3100/12

1

| (1) Ocena

Zvok, ki ustreza vašemu domu

Imejte priključni zvočnik Philips DS3100/12 na mizi ali kjerkoli drugje v prostoru – njegov kristalno čist zvok bo napolnil prostor. Sinhronizirajte iPhone/iPod z računalnikom. Za največjo možno prilagodljivost izbirajte med delovanjem na baterije ali na izmenični tok.

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Obsedeni z zvokom

Zvok, ki ustreza vašemu domu

  • za iPod/iPhone

  • Baterijsko/omrežno napajanje

Skupna izhodna moč 10 W RMS

Kompaktna zasnova za vsak prostor in vsak življenjski slog

Vhod AUX za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

Tehnične specifikacije

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1.0

od 5

1

Ocena

5
4
3
2

15/08/2013

Polska

Polska

Tragedia.

Posiadam drugą już stację ds3100 - drugą, gdyż pierwsza po prostu się spaliła. Odradzam zakup tego modelu. Na początku bylem zachwycony jakością dźwięku - jednak co mi po jakości dźwięku, gdy stacja po miesiącu przestała działać... Ciągłe problemy z dockiem - nie wykrywał iphone/ipada, często przerywał ładowanie. Myślałem, że to wina tej konkretnej sztuki, zakupiłem drugą stację - te same problemy, nie jest to wina mojego telefonu, gdyż te same objawy były przy pożyczonych na czas testów telefonach/ipodach Przy łączu 60Mb/s stacja potrafiła buforować stacje radiowe nawet kilka minut, gdy tę samą rozgłośnię na samym iphonie dało się odsłuchać bezproblemowo - zresztą wystarczy poczytać opinie w app store na temat dedykowanej apki.... Stacja jest po prostu niedopracowana, całą radość z jakości dżwięku psuje ciągłe zawieszanie się aplikacji dedykowanej, często też np.w nocy, stacja rozłącza telefon i ponownie załącza ładowanie co skutkuje ciągłymi powiadomieniami w głośnikach.

Ta ocena je bila podana za DS3100 głośnik ze stacją dokującą

Ta ocena je bila podana za DS3100 głośnik ze stacją dokującą

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