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  • Fotografija izdelka v uporabi
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Izdelek ni več na voljo

priključni zvočnik

DS1400/12

2

| (1) Ocena

Zvok, ki ustreza vašemu domu

Priključni zvočnik DS1400 je z osvetljenim priključka združljiv z iPhonom 5 in najnovejšimi iPodi, predvaja pa odličen zvok. Ima tudi vrata USB za polnjenje druge mobilne naprave tudi, ko je iPod/iPhone priključen.

Poglej vse prednosti

Zvok, ki ustreza vašemu domu

  • z osvetljenim priključkom

  • za iPod/iPhone

  • Vrata USB za polnjenje

  • 6 W

Nočna lučka z nežno svetlobo

2 aktivni pogonski enoti in cev za nizke tone za uravnotežen bogat zvok

Elegantna in kompaktna zasnova, ki se prilaga vsaki nočni omarici

Tehnične specifikacije

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Ocene

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2.0

od 5

1

Ocena

5
4
3
1

07/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Морално остарял продукт

Може да се използва вече само като електронен чесовник.

Prednosti

Хубав дизайн

Slabosti

Морално остарял

Ta ocena je bila podana za DS1400 тонколона за поставяне

Datum uporabe 2020-09-07

Ta ocena je bila podana za DS1400 тонколона за поставяне

Datum uporabe 2020-09-07

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