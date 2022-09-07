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DS1400/12
Zvok, ki ustreza vašemu domu
Priključni zvočnik DS1400 je z osvetljenim priključka združljiv z iPhonom 5 in najnovejšimi iPodi, predvaja pa odličen zvok. Ima tudi vrata USB za polnjenje druge mobilne naprave tudi, ko je iPod/iPhone priključen.
z osvetljenim priključkom
za iPod/iPhone
Vrata USB za polnjenje
6 W
2.0
od 5
1
Ocena
Djodji
07/09/2022
България
Preverjen kupec
Морално остарял продукт
Може да се използва вече само като електронен чесовник.
Prednosti
Хубав дизайн
Slabosti
Морално остарял
Ta ocena je bila podana za DS1400 тонколона за поставяне
Datum uporabe 2020-09-07
Ta ocena je bila podana za DS1400 тонколона за поставяне
Datum uporabe 2020-09-07