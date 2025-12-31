Zvok, ki ustreza vašemu domu

Kompakten priključni zvočnik Philips DS1150/12, ki predvaja poln in bogat zvok, se samodejno sinhronizira s časovnimi nastavitvami naprave iPhone/iPod. Uživajte v uporabi prilagodljive nočne lučke in priročnosti polnjenja druge prenosne naprave.