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Domači zvočni sistemi
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priključni zvočnik
Izdelek ni več na voljo
DS1150/12
s 30-pinskim konektorjem
za iPod/iPhone
Vrata USB za polnjenje
6 W
Ko na priključno postajo priključite vašo napravo, postaja samodejno sinhronizira uro z napravo iPod/iPhone.
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