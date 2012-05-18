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Obsedeni z zvokom
Kompakten priključni zvočnik Philips DS1100/12, ki predvaja poln in bogat zvok, se samodejno sinhronizira s časovnimi nastavitvami naprave iPhone/iPod. Uživajte v uporabi prilagodljive nočne lučke in priročnosti polnjenja druge prenosne naprave.
Neodim je najboljši material za proizvajanje močnega magnetnega polja za večjo občutljivost zvočniške tuljave, večjo odzivnost nizkih tonov in čisto, uravnoteženo kakovost zvoka.
4.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
derekk
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Tomek
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DS1100 głośnik ze stacją dokującą