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  • Fotografija nadomestnega izdelka
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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

priključni zvočnik

DS1100/12

4

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Obsedeni z zvokom

Kompakten priključni zvočnik Philips DS1100/12, ki predvaja poln in bogat zvok, se samodejno sinhronizira s časovnimi nastavitvami naprave iPhone/iPod. Uživajte v uporabi prilagodljive nočne lučke in priročnosti polnjenja druge prenosne naprave.

Poglej vse prednosti

Napolnite svojo spalnico z glasbo in eleganco

Obsedeni z zvokom

Bogat vsesmeren zvok bo napolnil vašo spalnico

Neodimovi zvočniki za čist, uravnotežen zvok

Neodim je najboljši material za proizvajanje močnega magnetnega polja za večjo občutljivost zvočniške tuljave, večjo odzivnost nizkih tonov in čisto, uravnoteženo kakovost zvoka.

Celovita zasnova za čudovit videz z vseh strani

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DS1100 głośnik ze stacją dokującą

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DS1100 głośnik ze stacją dokującą

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