DLP9779TB/00
Tanka in močna polnilna postaja
Zmogljivost kar 10.000 mAh z 20 W izhodom USB-C in15 W brezžičnim polnjenjem. Nič več težav z izpraznjeno baterijo mobilnega telefona. Za optimalno brezžično polnjenje telefon položite na magnetni obroč.
10.000 mAh
z brezžičnim polnjenjem
Vhod Type-C
Napolnite mobilni telefon s hitrim 15 W brezžičnim polnjenjem.
Brezžični polnilnik ima magneten rob, ki zagotavlja optimalno poravnavo izdelkov MagSafe z izdelki za brezžično polnjenje Apple.
Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.
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