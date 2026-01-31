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Polnilna postaja USB

DLP9779TB/00

Tanka in močna polnilna postaja

Zmogljivost kar 10.000 mAh z 20 W izhodom USB-C in15 W brezžičnim polnjenjem. Nič več težav z izpraznjeno baterijo mobilnega telefona. Za optimalno brezžično polnjenje telefon položite na magnetni obroč.

Poglej vse prednosti

s prozornim pokrovom.

Tanka in močna polnilna postaja

  • 10.000 mAh

  • z brezžičnim polnjenjem

  • Vhod Type-C

Hitro 15 W brezžično polnjenje

Napolnite mobilni telefon s hitrim 15 W brezžičnim polnjenjem.

Brezžični polnilnik z magnetnim robom

Brezžični polnilnik ima magneten rob, ki zagotavlja optimalno poravnavo izdelkov MagSafe z izdelki za brezžično polnjenje Apple.

Deluje kjerkoli – idealen za primere, ko v bližini ni vira napajanja

Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.

Tehnične specifikacije

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