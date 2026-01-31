2 leti garancije
DLP9520C/00
Tanka in močna polnilna postaja
Velika zmogljivost 10.000 mAh z varno litij-polimerno baterijo. Vhodi USB A in USB C s tehnologijama PD in QC3.0 za hitro polnjenje vam omogočata polnjenje vaše najnovejše naprave. 15 W brezžično polnjenje. Istočasno lahko polnite do 4 naprave, napolnjenost pa je prikazana v številski vrednosti.
10.000 mAh
Vhoda USB A in USB C za polnjenje
Brezžično polnjenje Qi
QC 3.0 in PD
Napolnite mobilni telefon s hitrim 15 W brezžičnim polnjenjem.
Brezžična tehnologija polnjenja Qi se pogosto uporablja za pametne telefone in druge mobilne naprave. Philipsovi brezžični polnilci so združljivi s telefoni in drugimi napravami, opremljenimi z brezžično tehnologijo Qi. Napravo samo položite na podlago in uživajte v polnjenju brez težav.
LCD-zaslon za prikaz napajanja
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