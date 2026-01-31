IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Tanka in močna polnilna postaja
  • Tanka in močna polnilna postaja
  • Tanka in močna polnilna postaja
  • Tanka in močna polnilna postaja

Polnilna postaja USB

DLP9520C/00

Tanka in močna polnilna postaja

Velika zmogljivost 10.000 mAh z varno litij-polimerno baterijo. Vhodi USB A in USB C s tehnologijama PD in QC3.0 za hitro polnjenje vam omogočata polnjenje vaše najnovejše naprave. 15 W brezžično polnjenje. Istočasno lahko polnite do 4 naprave, napolnjenost pa je prikazana v številski vrednosti.

Poglej vse prednosti

s prenosnim dodatnim paketom za napajanje

Tanka in močna polnilna postaja

  • 10.000 mAh

  • Vhoda USB A in USB C za polnjenje

  • Brezžično polnjenje Qi

  • QC 3.0 in PD

Hitro 15 W brezžično polnjenje

Napolnite mobilni telefon s hitrim 15 W brezžičnim polnjenjem.

Brezžična tehnologija Qi

Brezžična tehnologija polnjenja Qi se pogosto uporablja za pametne telefone in druge mobilne naprave. Philipsovi brezžični polnilci so združljivi s telefoni in drugimi napravami, opremljenimi z brezžično tehnologijo Qi. Napravo samo položite na podlago in uživajte v polnjenju brez težav.

LCD-zaslon za prikaz napajanja

LCD-zaslon za prikaz napajanja

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki