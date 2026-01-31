Tanka in močna polnilna postaja

Velika zmogljivost 10.000 mAh z varno litij-polimerno baterijo. Vhodi USB A in USB C s tehnologijama PD in QC3.0 za hitro polnjenje vam omogočata polnjenje vaše najnovejše naprave. 15 W brezžično polnjenje. Istočasno lahko polnite do 4 naprave, napolnjenost pa je prikazana v številski vrednosti.