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  • Brezžični polnilnik 3 v 1
  • Brezžični polnilnik 3 v 1
  • Brezžični polnilnik 3 v 1
  • Brezžični polnilnik 3 v 1
  • Brezžični polnilnik 3 v 1
  • Brezžični polnilnik 3 v 1
  • Brezžični polnilnik 3 v 1
  • Brezžični polnilnik 3 v 1

Brezžični polnilnik Qi

DLP9230NB/00

Brezžični polnilnik 3 v 1

Istočasno brezžično polnite pametni telefon, uro in slušalke AirPods z napravo za hitro polnjenje. Največja moč 15 W za hitrejše polnjenje mobilne naprave ter moč 2,5 W in 5 W za polnjenje ure oz. slušalk AirPods.

Poglej vse prednosti

Hitro polnjenje

Brezžični polnilnik 3 v 1

  • 15 W

  • Hitro polnjenje

  • Brezžično polnjenje Qi

Brezžična tehnologija Qi

Brezžična tehnologija polnjenja Qi se pogosto uporablja za pametne telefone in druge mobilne naprave. Philipsovi brezžični polnilci so združljivi s telefoni in drugimi napravami, opremljenimi z brezžično tehnologijo Qi. Napravo samo položite na podlago in uživajte v polnjenju brez težav.

Certifikat Qi podjetja Wireless Power Consortium

Nedrseča zasnova

Nedrseča zasnova ohranja telefon na določenem mestu in preprečuje, da bi zaradi vibriranja zdrsel z mesta.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Hitrost polnjenja je odvisna od spreminjajočih se dejavnikov, vključno z gostiteljsko napravo in napajalnim adapterjem.