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DLP9230NB/00
Brezžični polnilnik 3 v 1
Istočasno brezžično polnite pametni telefon, uro in slušalke AirPods z napravo za hitro polnjenje. Največja moč 15 W za hitrejše polnjenje mobilne naprave ter moč 2,5 W in 5 W za polnjenje ure oz. slušalk AirPods.
15 W
Hitro polnjenje
Brezžično polnjenje Qi
Brezžična tehnologija polnjenja Qi se pogosto uporablja za pametne telefone in druge mobilne naprave. Philipsovi brezžični polnilci so združljivi s telefoni in drugimi napravami, opremljenimi z brezžično tehnologijo Qi. Napravo samo položite na podlago in uživajte v polnjenju brez težav.
Nedrseča zasnova ohranja telefon na določenem mestu in preprečuje, da bi zaradi vibriranja zdrsel z mesta.
Ocene
Hitrost polnjenja je odvisna od spreminjajočih se dejavnikov, vključno z gostiteljsko napravo in napajalnim adapterjem.