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Izdelek ni več na voljo

Brezžični polnilnik Qi

DLP9016U/03

Vakumski nastavek brezžičnega polnilnika

Hitro napolnite svoj telefon, ne da bi ga priklopili prek polnilnega kabla. Brezžično polnjenje Qi za pametne telefone, tablice in druge naprave z brezžičnim polnjenjem Qi. Možnosti izhoda brezžičnega polnjenja: 5 W/7,5 W/10 W

Poglej vse prednosti

Hitro polnjenje prek 10 W.

Vakumski nastavek brezžičnega polnilnika

  • Univerzalni

  • Hitro polnjenje

  • Brezžično polnjenje Qi

Brezžična tehnologija Qi

Brezžična tehnologija polnjenja Qi se pogosto uporablja za pametne telefone in druge mobilne naprave. Philipsovi brezžični polnilci so združljivi s telefoni in drugimi napravami, opremljenimi z brezžično tehnologijo Qi. Napravo samo položite na podlago in uživajte v polnjenju brez težav.

Tanka in lahka zasnova

Zaradi tanke in ergonomske zasnove ga lahko brez težav pospravite kamor koli.

Nedrseča zasnova

Nedrseča zasnova ohranja telefon na določenem mestu in preprečuje, da bi zaradi vibriranja zdrsel z mesta.

Tehnične specifikacije

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