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DLP9016U/03
Vakumski nastavek brezžičnega polnilnika
Hitro napolnite svoj telefon, ne da bi ga priklopili prek polnilnega kabla. Brezžično polnjenje Qi za pametne telefone, tablice in druge naprave z brezžičnim polnjenjem Qi. Možnosti izhoda brezžičnega polnjenja: 5 W/7,5 W/10 W
Univerzalni
Hitro polnjenje
Brezžično polnjenje Qi
Brezžična tehnologija polnjenja Qi se pogosto uporablja za pametne telefone in druge mobilne naprave. Philipsovi brezžični polnilci so združljivi s telefoni in drugimi napravami, opremljenimi z brezžično tehnologijo Qi. Napravo samo položite na podlago in uživajte v polnjenju brez težav.
Zaradi tanke in ergonomske zasnove ga lahko brez težav pospravite kamor koli.
Nedrseča zasnova ohranja telefon na določenem mestu in preprečuje, da bi zaradi vibriranja zdrsel z mesta.
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