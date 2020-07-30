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Uživajte v glasbi brez pomanjkanja energije na poti
Na poti uživajte v glasbi in energiji. 5000 mAh polnilna baterija se ponaša tudi z zvočnikom Bluetooth. Vzemite ga s seboj in se zabavajte!
Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.
Vzdržljiv lahkoten material in oblika pomenita, da lahko zvočnike povsod vzamete s seboj.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Journalists
30/07/2020
Україна
Ідеальний для журналістки!
Добрий день. Працюю журналістом , через те багато пересуваюся по країні. Маю лишатися на зв'язку, але не тільки. Я полюбляю переглядати різні інтерв'ю , слухати музику . І от одного разу батарея далася взнаки. Виручив мене хлопець ( сусід по купе в потягу ) , і подарував даний банк живлення )). Дуже приємний на дотик . Функціональний , не тяжкий . Я про банк )))))))))))) Після нього не псується батарея в смартфоні. Якщо хто не знав , то таке буває . Він в мене льотчик ) але все гаразд. Дякую за увагу .
Prednosti
льотчик , не тяжкий , не псує батареєю , приємний на дотик
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DLP8752NC Банк живлення USB
Datum uporabe 2019-07-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DLP8752NC Банк живлення USB
Datum uporabe 2019-07-30