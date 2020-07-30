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Izdelek ni več na voljo

Polnilna postaja USB

DLP8752NC/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Uživajte v glasbi brez pomanjkanja energije na poti

Na poti uživajte v glasbi in energiji. 5000 mAh polnilna baterija se ponaša tudi z zvočnikom Bluetooth. Vzemite ga s seboj in se zabavajte!

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Hibridna polnilna baterija in prenosni zvočnik

Uživajte v glasbi brez pomanjkanja energije na poti

Deluje kjerkoli – idealen za primere, ko v bližini ni vira napajanja

Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.

BT v 4.1

Lahka, prenosna oblika, da vas glasba spremlja povsod

Lahka, prenosna oblika, da vas glasba spremlja povsod

Vzdržljiv lahkoten material in oblika pomenita, da lahko zvočnike povsod vzamete s seboj.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

30/07/2020

Україна

Україна

Ідеальний для журналістки!

Добрий день. Працюю журналістом , через те багато пересуваюся по країні. Маю лишатися на зв'язку, але не тільки. Я полюбляю переглядати різні інтерв'ю , слухати музику . І от одного разу батарея далася взнаки. Виручив мене хлопець ( сусід по купе в потягу ) , і подарував даний банк живлення )). Дуже приємний на дотик . Функціональний , не тяжкий . Я про банк )))))))))))) Після нього не псується батарея в смартфоні. Якщо хто не знав , то таке буває . Він в мене льотчик ) але все гаразд. Дякую за увагу .

Prednosti

льотчик , не тяжкий , не псує батареєю , приємний на дотик

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DLP8752NC Банк живлення USB

Datum uporabe 2019-07-30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DLP8752NC Банк живлення USB

Datum uporabe 2019-07-30

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