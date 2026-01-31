Priložen je kabel Micro USB za povezavo in polnjenje

Priloženi kabel Micro USB-USB 2.0 je namenjen uporabi z mobilnimi telefoni, digitalnimi fotoaparati in drugimi prenosnimi napravami s priključkom Micro USB. Vedno ga imate lahko pri sebi ali na mizi, izgubljeni kabel lahko tudi zamenjate, zato lahko napravo vedno priklopite in polnite.