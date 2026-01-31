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DLP8718NC/00
Tanka in močna polnilna postaja
Velika zmogljivost 10000 mAh in LED-zaslon s prikazom ravni napolnjenosti baterije. Nič več težav z izpraznjeno baterijo mobilnega telefona. Ta popoln sopotnik zagotavlja energijo za vse vaše mobilne naprave.
10.000 mAh
Bel
Vhod za polnjenje USB A in tipa C
Diskretni LED-indikator nežno sveti, zato takoj veste, da je enota pod napajanjem.
Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.
Univerzalna enota je opremljena s priključkom USB, ki zagotavlja združljivost z napravami USB prek kabla USB naprave, ki ga že imate oz. ga lahko kupite posebej.
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