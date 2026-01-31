IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Posnetek z enim izdelkom
  • Posnetek z enim izdelkom

Izdelek ni več na voljo

Polnilna postaja USB

DLP8718NC/00

Tanka in močna polnilna postaja

Velika zmogljivost 10000 mAh in LED-zaslon s prikazom ravni napolnjenosti baterije. Nič več težav z izpraznjeno baterijo mobilnega telefona. Ta popoln sopotnik zagotavlja energijo za vse vaše mobilne naprave.

Poglej vse prednosti

Z vgrajenim kablom tipa C.

Tanka in močna polnilna postaja

  • 10.000 mAh

  • Bel

  • Vhod za polnjenje USB A in tipa C

LED-indikator napajanja

Diskretni LED-indikator nežno sveti, zato takoj veste, da je enota pod napajanjem.

Deluje kjerkoli – idealen za primere, ko v bližini ni vira napajanja

Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.

Deluje z napravami s priključkom USB

Univerzalna enota je opremljena s priključkom USB, ki zagotavlja združljivost z napravami USB prek kabla USB naprave, ki ga že imate oz. ga lahko kupite posebej.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki