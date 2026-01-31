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DLP8088NC/00
Polnilna postaja za uporabo na prostem
Visokozmogljiva polnilna postaja za uporabo na prostem s 128.000 mAh za vse vaše naprave. Izhod za izmenični/enosmerni tok, vhod USB-A (QC) in USB-C(PD), vtičnica za izmenični tok. Vtičnica vžigalnika in brezžično polnjenje Qi.
Izhod za izmenični/enosmerni tok
Vhoda USB A in USB C za polnjenje
Brezžično polnjenje Qi
QC 3.0 in PD
Polnilna postaja za uporabo na prostem zagotavlja vir napajanja z izmeničnim in enosmernim tokom. Varno uporabljajte električne naprave s čistim sinusnim napajalnikom ali napolnite svoj mobilni telefon z vrati USB (USB A\USB C) za polnjenje.
LCD-zaslon za prikaz napajanja
Brezžična tehnologija polnjenja Qi se pogosto uporablja za pametne telefone in druge mobilne naprave. Philipsovi brezžični polnilci so združljivi s telefoni in drugimi napravami, opremljenimi z brezžično tehnologijo Qi. Napravo samo položite na podlago in uživajte v polnjenju brez težav.
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