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Polnilna postaja za uporabo na prostem

DLP8088NC/00

Polnilna postaja za uporabo na prostem

Visokozmogljiva polnilna postaja za uporabo na prostem s 128.000 mAh za vse vaše naprave. Izhod za izmenični/enosmerni tok, vhod USB-A (QC) in USB-C(PD), vtičnica za izmenični tok. Vtičnica vžigalnika in brezžično polnjenje Qi.

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Polnjenje različnih naprav

Polnilna postaja za uporabo na prostem

  • Izhod za izmenični/enosmerni tok

  • Vhoda USB A in USB C za polnjenje

  • Brezžično polnjenje Qi

  • QC 3.0 in PD

Izhod za izmenični in enosmerni tok

Polnilna postaja za uporabo na prostem zagotavlja vir napajanja z izmeničnim in enosmernim tokom. Varno uporabljajte električne naprave s čistim sinusnim napajalnikom ali napolnite svoj mobilni telefon z vrati USB (USB A\USB C) za polnjenje.

LCD-zaslon za prikaz napajanja

LCD-zaslon za prikaz napajanja

Brezžična tehnologija Qi

Brezžična tehnologija polnjenja Qi se pogosto uporablja za pametne telefone in druge mobilne naprave. Philipsovi brezžični polnilci so združljivi s telefoni in drugimi napravami, opremljenimi z brezžično tehnologijo Qi. Napravo samo položite na podlago in uživajte v polnjenju brez težav.

Tehnične specifikacije

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