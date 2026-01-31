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Izdelek ni več na voljo

Polnilna postaja USB

DLP7721N/00

Tanka in močna polnilna postaja

Napajanje, kjerkoli in kadarkoli ga potrebujete – dodatna energija za več kot 1 polnjenje do polnega. 2 vhoda USB omogočata polnjenje 2 naprav hkrati. Zmogljivost 20.000 mAh za večkratno polnjenje telefona do polnega. Tudi za polnjenje tabličnega računalnika.

Poglej vse prednosti

s prenosnim dodatnim paketom za napajanje

Tanka in močna polnilna postaja

  • 20.000 mAh

  • Dva vhoda USB

  • Litij-polimerna baterija

Deluje kjerkoli – idealen za primere, ko v bližini ni vira napajanja

Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.

Priložen je kabel Micro USB za povezavo in polnjenje

Priloženi kabel Micro USB-USB 2.0 je namenjen uporabi z mobilnimi telefoni, digitalnimi fotoaparati in drugimi prenosnimi napravami s priključkom Micro USB. Vedno ga imate lahko pri sebi ali na mizi, izgubljeni kabel lahko tudi zamenjate, zato lahko napravo vedno priklopite in polnite.

Naprave na poti napolnite večkrat

Prenosni napajalnik omogoča več kot dve popolni polnjenji naprave na poti. Vzemite ga s seboj na pot, da boste imeli dodatno energijo, ko bo to potrebno.

Tehnične specifikacije

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