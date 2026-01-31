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DLP7721N/00
Tanka in močna polnilna postaja
Napajanje, kjerkoli in kadarkoli ga potrebujete – dodatna energija za več kot 1 polnjenje do polnega. 2 vhoda USB omogočata polnjenje 2 naprav hkrati. Zmogljivost 20.000 mAh za večkratno polnjenje telefona do polnega. Tudi za polnjenje tabličnega računalnika.
20.000 mAh
Dva vhoda USB
Litij-polimerna baterija
Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.
Priloženi kabel Micro USB-USB 2.0 je namenjen uporabi z mobilnimi telefoni, digitalnimi fotoaparati in drugimi prenosnimi napravami s priključkom Micro USB. Vedno ga imate lahko pri sebi ali na mizi, izgubljeni kabel lahko tudi zamenjate, zato lahko napravo vedno priklopite in polnite.
Prenosni napajalnik omogoča več kot dve popolni polnjenji naprave na poti. Vzemite ga s seboj na pot, da boste imeli dodatno energijo, ko bo to potrebno.
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