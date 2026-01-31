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DLP7719N/00
Tanka in močna polnilna postaja
Vhoda Micro in Type-C, izhoda USB-A in USB-C.
10.000 mAh
Dva vhoda USB
Diskretni LED-indikator nežno sveti, zato takoj veste, da je enota pod napajanjem.
Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.
2 vhoda USB omogočata polnjenje dveh naprav hkrati
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