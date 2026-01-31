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Polnilna postaja USB

DLP7717NB/00

Tanka in močna polnilna postaja

Velika zmogljivost 10000 mAh z varno litij-polimerno baterijo. Nič več težav z izpraznjeno baterijo mobilnega telefona. Ta popoln sopotnik zagotavlja energijo za vse vaše mobilne naprave.

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2 izhoda USB: 1 A/2,1 A

Tanka in močna polnilna postaja

  • 10.000 mAh

  • 2 vhoda USB za polnjenje

LCD-zaslon za prikaz napajanja

LCD-zaslon za prikaz napajanja

Pametna zaščita pred pregrevanjem, previsoko napetostjo in previsokim tokom

Pametna zaščita pred pregrevanjem, prenapetostjo in premočnim tokom

Deluje kjerkoli – idealen za primere, ko v bližini ni vira napajanja

Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.

Tehnične specifikacije

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