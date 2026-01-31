2 leti garancije
DLP7717NB/00
Tanka in močna polnilna postaja
Velika zmogljivost 10000 mAh z varno litij-polimerno baterijo. Nič več težav z izpraznjeno baterijo mobilnega telefona. Ta popoln sopotnik zagotavlja energijo za vse vaše mobilne naprave.
10.000 mAh
2 vhoda USB za polnjenje
LCD-zaslon za prikaz napajanja
Pametna zaščita pred pregrevanjem, prenapetostjo in premočnim tokom
Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.
Ocene