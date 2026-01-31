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DLP5751T/00
Vsestranska potovalna polnilna baterija
Popoln sopotnik s kapaciteto 5000 mAh in izmenljivimi vtiči. Priloženi vtiči so združljivi s tipi za EU, AU, UK, US in omogočajo polnjenje neposredno prek električne vtičnice. Brez težav pri polnjenju mobilne naprave in polnilne baterije čez lužo.
5000 mAh
QC 3.0 in PD
1 vhod USB-A in 1 vhod USB-C omogočajo polnjenje dveh naprav hkrati. Vhod USB-A podpirajo večino naprav, ki se polnijo prek vhoda USB, medtem ko je USB-C najnovejši polnilni priključek, s katerim so zdaj opremljene mobilne naprave, kot so mobilni telefoni, varnostne kamere za uporabo na prostem in tablični računalniki.
Diskretni LED-indikator nežno sveti, zato takoj veste, da je enota pod napajanjem.
Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.
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