1 vhod USB-A in 1 vhod USB-C omogočata polnjenje dveh naprav hkrati

1 vhod USB-A in 1 vhod USB-C omogočajo polnjenje dveh naprav hkrati. Vhod USB-A podpirajo večino naprav, ki se polnijo prek vhoda USB, medtem ko je USB-C najnovejši polnilni priključek, s katerim so zdaj opremljene mobilne naprave, kot so mobilni telefoni, varnostne kamere za uporabo na prostem in tablični računalniki.