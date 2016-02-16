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DLP3602U/10
Omogoča večkratno polnjenje na poti
Napajanje, kjerkoli in kadarkoli ga potrebujete – baterijski paket omogoča dodatno energijo za več kot 1 popolno polnjenje. 2 vhoda USB omogočata polnjenje 2 naprav hkrati. Izjemno hitro polnjenje z 2,1 A.
Univerzalni
LED-indikator napajanja se pojavi ob pritisku gumba in prikazuje, koliko energije še ima paket baterij.
Prenosni napajalnik omogoča več kot dve popolni polnjenji naprave na poti. Vzemite ga s seboj na pot, da boste imeli dodatno energijo, ko bo to potrebno.