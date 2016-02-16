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Izdelek ni več na voljo

Polnilna postaja USB

DLP3602U/10

1

| (1) Ocena

Omogoča večkratno polnjenje na poti

Napajanje, kjerkoli in kadarkoli ga potrebujete – baterijski paket omogoča dodatno energijo za več kot 1 popolno polnjenje. 2 vhoda USB omogočata polnjenje 2 naprav hkrati. Izjemno hitro polnjenje z 2,1 A.

Poglej vse prednosti

s prenosnim dodatnim paketom za napajanje

Omogoča večkratno polnjenje na poti

  • Univerzalni

Hitro polnjenje 5 V/2,1 A

Stanje lahko hitro preverite z indikatorjem napajanja

LED-indikator napajanja se pojavi ob pritisku gumba in prikazuje, koliko energije še ima paket baterij.

Naprave na poti napolnite večkrat

Prenosni napajalnik omogoča več kot dve popolni polnjenji naprave na poti. Vzemite ga s seboj na pot, da boste imeli dodatno energijo, ko bo to potrebno.

Tehnične specifikacije

Priročniki in dokumentacija

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 315.9 kB
  • 21 July 2026

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