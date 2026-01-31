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DLP3533/00
Sprejemnik Bluetooth s 3,5 mm izhodnim priključkom
Ta naprava Bluetooth vam omogoča, da mobilni telefon povežete z avtomobilskim zvočnim sistemom. Omogoča vam predvajanje glasbe in povezavo telefonskih klicev. Stabilna povezava s kristalno čistim zvokom. Povezava Bluetooth različice 5.0. Izhodni priključek 3,5 mm.
Povezava Bluetooth
3,5 mm (M)
Ostanite povezani v 10-metrskem dosegu brez ovir. Izdelek ima vgrajeno 145 mAh baterijo. Nudi vam 8 ur predvajanja zvoka ali 10 ur telefonskih pogovorov. Baterijo polnite prek priključka Micro-USB.
Uživajte v glasbi iz predvajalnika prek vrhunskih zvočnikov stereo sistema. Enostavno povežite priklopno postajo s stereo sistemom prek zvočnega kabla. Ko je predvajalnik priključen na priklopno postajo, predvaja glasbo prek stereo sistema.
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