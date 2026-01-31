Sprejemnik Bluetooth s 3,5 mm izhodnim priključkom

Ta naprava Bluetooth vam omogoča, da mobilni telefon povežete z avtomobilskim zvočnim sistemom. Omogoča vam predvajanje glasbe in povezavo telefonskih klicev. Stabilna povezava s kristalno čistim zvokom. Povezava Bluetooth različice 5.0. Izhodni priključek 3,5 mm.