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Izdelek ni več na voljo

Sprejemnik Bluetooth

DLP3533/00

Sprejemnik Bluetooth s 3,5 mm izhodnim priključkom

Ta naprava Bluetooth vam omogoča, da mobilni telefon povežete z avtomobilskim zvočnim sistemom. Omogoča vam predvajanje glasbe in povezavo telefonskih klicev. Stabilna povezava s kristalno čistim zvokom. Povezava Bluetooth različice 5.0. Izhodni priključek 3,5 mm.

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Sprejemnik Bluetooth s 3,5 mm izhodnim priključkom

  • Povezava Bluetooth

  • 3,5 mm (M)

Doseg povezave Bluetooth 10 metrov

Ostanite povezani v 10-metrskem dosegu brez ovir. Izdelek ima vgrajeno 145 mAh baterijo. Nudi vam 8 ur predvajanja zvoka ali 10 ur telefonskih pogovorov. Baterijo polnite prek priključka Micro-USB.

Prek priklopne postaje povežite stereo sistem za vrhunski zvok

Uživajte v glasbi iz predvajalnika prek vrhunskih zvočnikov stereo sistema. Enostavno povežite priklopno postajo s stereo sistemom prek zvočnega kabla. Ko je predvajalnik priključen na priklopno postajo, predvaja glasbo prek stereo sistema.

Tehnične specifikacije

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