DLP2711CB/00
Tanka in močna polnilna postaja
Velika zmogljivost 10.000 mAh z varno litij-polimerno baterijo. Nič več težav z izpraznjeno baterijo mobilnega telefona. Hitro polnjenje prek vhodov USB-A in USB-C s podporo QC 3.0 in PD3.0.
10.000 mAh
Vhoda USB A in USB C za polnjenje
QC 3.0 in PD 3.0
PPS
Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.
Diskretni LED-indikator nežno sveti, zato takoj veste, da je enota pod napajanjem.
PPS (Programmable Power Supply) je standard za tehnologijo hitrega polnjenja naprav USB-C. Ta tehnologija prilagaja napetost in tok v realnem času glede na stanje napolnjenosti naprave in tej dovaja največjo možno moč. To je pameten način za varno krajše polnjenje.
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