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Polnilna postaja USB

DLP2711CB/00

Tanka in močna polnilna postaja

Velika zmogljivost 10.000 mAh z varno litij-polimerno baterijo. Nič več težav z izpraznjeno baterijo mobilnega telefona. Hitro polnjenje prek vhodov USB-A in USB-C s podporo QC 3.0 in PD3.0.

Poglej vse prednosti

s prenosnim dodatnim paketom za napajanje

Tanka in močna polnilna postaja

  • 10.000 mAh

  • Vhoda USB A in USB C za polnjenje

  • QC 3.0 in PD 3.0

  • PPS

Deluje kjerkoli – idealen za primere, ko v bližini ni vira napajanja

Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.

LED-indikator napajanja

Diskretni LED-indikator nežno sveti, zato takoj veste, da je enota pod napajanjem.

Polnjenje s tehnologijo USB-C PPS (Programmable Power Supply)

PPS (Programmable Power Supply) je standard za tehnologijo hitrega polnjenja naprav USB-C. Ta tehnologija prilagaja napetost in tok v realnem času glede na stanje napolnjenosti naprave in tej dovaja največjo možno moč. To je pameten način za varno krajše polnjenje.

Tehnične specifikacije

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