Stenski polnilnik s tehnologijo GaN

V stenskih polnilnikih s tehnologijo GaN (galijev nitrid) je manj električnih sestavnih delov in ti so zaščiteni pred pregrevanjem. Kompaktni polnilniki lahko zagotovijo več moči in krajši čas polnjenja. Zato lahko napajajo moderne prenosne računalnike s povezavo USB-C.