2 leti garancije
DLP2682CW/00
Stenski polnilnik z 2 vhodoma, USB-C in USB-A
Polnite prenosni računalnik in najnovejše naprave prek vhoda USB-C. Podpora polnilnih modulov PD3.0 in QC 4+ zagotavlja kratko polnjenje. Vhod USB-A omogoča istočasno polnjenje drugih naprav. Na voljo s snemljivimi vtiči za EU, ZK in AU.
Vhoda USB A in USB C za polnjenje
Power Delivery
QC 4+
PPS
USB-C je najnovejši standard za polnilne priključke, ki ga zdaj uporabljajo mobilne naprave, kot so mobilni telefoni, fotoaparati in tablični računalniki. PD (Power delivery) je standard USB, ki omogoča hitro in zmogljivejše napajanje.
Pametna zaščita pred pregrevanjem, prenapetostjo in prekomernim tokom
V stenskih polnilnikih s tehnologijo GaN (galijev nitrid) je manj električnih sestavnih delov in ti so zaščiteni pred pregrevanjem. Kompaktni polnilniki lahko zagotovijo več moči in krajši čas polnjenja. Zato lahko napajajo moderne prenosne računalnike s povezavo USB-C.
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