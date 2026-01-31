Avtomobilski polnilnik z vhodoma 1 × C in 1 × A

Najnovejši telefon iPhone polnite prek vhoda USB-C s podporo PD za optimizacijo moči polnjenja in skrajšan čas polnjenja. Za sočasno polnjenje drugih naprav lahko uporabite tudi vhod USB-A. Priložen je 1 meter dolg kabel za vhoda s C na Lightning.