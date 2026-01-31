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DLP2521L/00
Avtomobilski polnilnik z vhodoma 1 × C in 1 × A
Najnovejši telefon iPhone polnite prek vhoda USB-C s podporo PD za optimizacijo moči polnjenja in skrajšan čas polnjenja. Za sočasno polnjenje drugih naprav lahko uporabite tudi vhod USB-A. Priložen je 1 meter dolg kabel za vhoda s C na Lightning.
Vhoda USB A in USB C za polnjenje
Power Delivery
Kovinsko ohišje
2 vhoda USB omogočata polnjenje dveh naprav hkrati
Pametna zaščita pred pregrevanjem, prenapetostjo in premočnim tokom
USB-C je najsodobnejši priključek za polnjenje, ki je sedaj prilagojen mobilnim napravam, kot so mobiteli, zunanje kamere in tablični računalniki. PD (Power Delivery) je standard USB za dobavo električne energije, ki določa standard za dobavo električne energije od 15 W, 27 W, 45 W in vse do 100 W.
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