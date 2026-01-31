Avtomobilski polnilnik z vhodoma 1 × C in 1 × A

Najnovejše naprave polnite prek vhodov USB-C s podporo PD. Za optimizacijo moči polnjenja in skrajšan čas polnjenja. Za sočasno polnjenje drugih naprav lahko uporabite tudi vhod USB-A. Priložen je metrski kabel za vhod s C na C.