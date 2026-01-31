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DLP2520/00
Dvojni avtomobilski polnilnik USB
Hkrati lahko s polno hitrostjo v avtomobilu polnite mobilni telefon in tablični računalnik, da hitro povrnete energijo naprav v avtomobilu. Pametna zaščita preprečuje poškodovanje dragocene naprave. Skupno 3,1 A z najvišjo izhodno močjo 15,5 W.
2 vhoda USB za polnjenje
2 vhoda USB omogočata polnjenje dveh naprav hkrati
Kompaktni polnilnik lahko priključite v 12-voltno vtičnico v avtomobilu za preprosto in priročno polnjenje naprave na poti.
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