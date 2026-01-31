Dvojni avtomobilski polnilnik USB

Hkrati lahko s polno hitrostjo v avtomobilu polnite mobilni telefon in tablični računalnik, da hitro povrnete energijo naprav v avtomobilu. Pametna zaščita preprečuje poškodovanje dragocene naprave. Skupno 3,1 A z najvišjo izhodno močjo 15,5 W.