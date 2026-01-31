Zmogljiva polnilna postaja

Napajanje, kjerkoli in kadarkoli ga potrebujete. Zmogljivost 30.000 mAh za več kot 1 polnjenje do polnega. 3 vrat USB z izhodoma USB-A in USB-C. Napravo lahko hitro polnite prek vhoda USB-C PD3.0 z največjo izhodno močjo 20 W ali prek vhoda USB-A s QC3.0 z največjo izhodno močjo 18 W.