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  • Zmogljiva polnilna postaja
  • Zmogljiva polnilna postaja
  • Zmogljiva polnilna postaja
  • Zmogljiva polnilna postaja
  • Zmogljiva polnilna postaja
  • Zmogljiva polnilna postaja

Polnilna postaja USB

DLP1930CW/00

Zmogljiva polnilna postaja

Napajanje, kjerkoli in kadarkoli ga potrebujete. Zmogljivost 30.000 mAh za več kot 1 polnjenje do polnega. 3 vrat USB z izhodoma USB-A in USB-C. Napravo lahko hitro polnite prek vhoda USB-C PD3.0 z največjo izhodno močjo 20 W ali prek vhoda USB-A s QC3.0 z največjo izhodno močjo 18 W.

Poglej vse prednosti

s prenosnim dodatnim paketom za napajanje

Zmogljiva polnilna postaja

  • 30.000 mAh

  • Vhoda USB A in USB C za polnjenje

  • QC 3.0 in PD

  • Bela

Deluje kjerkoli – idealen za primere, ko v bližini ni vira napajanja

Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.

Naprave na poti napolnite večkrat

Prenosni napajalnik omogoča več kot dve popolni polnjenji naprave na poti. Vzemite ga s seboj na pot, da boste imeli dodatno energijo, ko bo to potrebno.

LCD-zaslon za prikaz napajanja

LCD-zaslon za prikaz napajanja

Tehnične specifikacije

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