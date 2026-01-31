2 leti garancije
DLP1930CB/00
Zmogljiva polnilna postaja
Napajanje, kjerkoli in kadarkoli ga potrebujete. Zmogljivost 30.000 mAh za več kot 1 polnjenje do polnega. 3 vrat USB z izhodoma USB-A in USB-C. Napravo lahko hitro polnite prek vhoda USB-C PD3.0 z največjo izhodno močjo 20 W ali prek vhoda USB-A s QC3.0 z največjo izhodno močjo 18 W.
30.000 mAh
Vhoda USB A in USB C za polnjenje
QC 3.0 in PD
Črna
Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.
Prenosni napajalnik omogoča več kot dve popolni polnjenji naprave na poti. Vzemite ga s seboj na pot, da boste imeli dodatno energijo, ko bo to potrebno.
LCD-zaslon za prikaz napajanja
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