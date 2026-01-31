DLP1810CW/00
Tanka in močna polnilna postaja
Velika zmogljivost 10.000 mAh z varno litij-polimerno baterijo. Nič več težav z izpraznjeno baterijo mobilnega telefona. Vhod USB-C 3 A za hitro polnjenje in dva vhoda USB-A za polnjenje vaše najnovejše naprave.
10.000 mAh
Vhodi USB A in USB C za polnjenje
Litij-polimerna baterija
Bela
Diskretni LED-indikator nežno sveti, zato takoj veste, da je enota pod napajanjem.
Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.
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