Tanka in močna polnilna postaja
Velika zmogljivost 10.000 mAh z varno litij-polimerno baterijo. Nič več težav z izpraznjeno baterijo mobilnega telefona. Vhod USB-C 3 A za hitro polnjenje in dva vhoda USB-A za polnjenje vaše najnovejše naprave.
10.000 mAh
Vhodi USB A in USB C za polnjenje
Litij-polimerna baterija
Srebrna
Diskretni LED-indikator nežno sveti, zato takoj veste, da je enota pod napajanjem.
Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jirka2
21/12/2024
Česká republika
Spokojenost
Celkově jsem s touto powerbankou velice spokojeni.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DLP1810CV Power banka USB
Datum uporabe 2023-12-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DLP1810CV Power banka USB
Datum uporabe 2023-12-21