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Polnilna postaja USB

DLP1810CV/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Tanka in močna polnilna postaja

Velika zmogljivost 10.000 mAh z varno litij-polimerno baterijo. Nič več težav z izpraznjeno baterijo mobilnega telefona. Vhod USB-C 3 A za hitro polnjenje in dva vhoda USB-A za polnjenje vaše najnovejše naprave.

Poglej vse prednosti

s prenosnim dodatnim paketom za napajanje

Tanka in močna polnilna postaja

  • 10.000 mAh

  • Vhodi USB A in USB C za polnjenje

  • Litij-polimerna baterija

  • Srebrna

LED-indikator napajanja

Diskretni LED-indikator nežno sveti, zato takoj veste, da je enota pod napajanjem.

Deluje kjerkoli – idealen za primere, ko v bližini ni vira napajanja

Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.

Hitro polnjenje 5 V/3 A

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

21/12/2024

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Celkově jsem s touto powerbankou velice spokojeni.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DLP1810CV Power banka USB

Datum uporabe 2023-12-21

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DLP1810CV Power banka USB

Datum uporabe 2023-12-21

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