2 leti garancije
DLP1810CB/00
Tanka in zmogljiva prenosna baterija
Velika zmogljivost 10000mAh z varno litij-polimerno baterijo. Nič več skrbi, ko se baterija vašega mobilnega telefona izprazni. Hitro polnjenje USB-C 3A in dvojni priključek USB-A za polnjenje vaše najnovejše naprave.
10,000 mAh
Polnilni priključki USB A in USB C
Litij-polimerna baterija
Črna
Diskretna lučka LED nežno sveti, tako da lahko že na pogled vidite, da je enota vklopljena.
Pametna zaščita pred pregrevanjem, prenapetostjo in prekomernim tokom
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