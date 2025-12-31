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  • Tanka in zmogljiva prenosna baterija
  • Tanka in zmogljiva prenosna baterija
  • Tanka in zmogljiva prenosna baterija
  • Tanka in zmogljiva prenosna baterija

Prenosna baterija USB

DLP1810CB/00

Tanka in zmogljiva prenosna baterija

Velika zmogljivost 10000mAh z varno litij-polimerno baterijo. Nič več skrbi, ko se baterija vašega mobilnega telefona izprazni. Hitro polnjenje USB-C 3A in dvojni priključek USB-A za polnjenje vaše najnovejše naprave.

Poglej vse prednosti

s prenosno rezervno baterijo

Tanka in zmogljiva prenosna baterija

  • 10,000 mAh

  • Polnilni priključki USB A in USB C

  • Litij-polimerna baterija

  • Črna

Indikatorska lučka LED za napajanje

Diskretna lučka LED nežno sveti, tako da lahko že na pogled vidite, da je enota vklopljena.

Pametna zaščita pred pregrevanjem, prenapetostjo in prekomernim tokom

Pametna zaščita pred pregrevanjem, prenapetostjo in prekomernim tokom

Tehnične specifikacije

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