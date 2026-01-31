Tanka in močna polnilna postaja

Velika kapaciteta 10000m Ah z varno Li-polimerno baterijo. Nič več težav z izpraznjeno baterijo mobilnika. USB-C s tehnologijo PD optimira dovod energije med polnjenjem vaše najnovejše naprave. Brezžični polnilnik qi omogoča brezžično polnjenje naprav s podporo za tehnologijo qi.