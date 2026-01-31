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Polnilna postaja USB

DLP1010C/00

Tanka in močna polnilna postaja

Velika kapaciteta 10000m Ah z varno Li-polimerno baterijo. Nič več težav z izpraznjeno baterijo mobilnika. USB-C s tehnologijo PD optimira dovod energije med polnjenjem vaše najnovejše naprave.

Poglej vse prednosti

s tehnologijo hitrega polnjenja PD

Tanka in močna polnilna postaja

LED-indikator napajanja

Diskretni LED-indikator nežno sveti, zato takoj veste, da je enota pod napajanjem.

Deluje kjerkoli – idealen za primere, ko v bližini ni vira napajanja

Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.

2 vhoda USB omogočata polnjenje dveh naprav hkrati

2 vhoda USB omogočata polnjenje dveh naprav hkrati

Tehnične specifikacije

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