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DLP1010C/00
Tanka in močna polnilna postaja
Velika kapaciteta 10000m Ah z varno Li-polimerno baterijo. Nič več težav z izpraznjeno baterijo mobilnika. USB-C s tehnologijo PD optimira dovod energije med polnjenjem vaše najnovejše naprave.
Diskretni LED-indikator nežno sveti, zato takoj veste, da je enota pod napajanjem.
Kadar niste v bližini stenske vtičnice ali avtomobilskega polnilnika, lahko baterijo naprave napolnite s priročnim baterijskim paketom. Inteligentni baterijski paket najprej poskrbi za napajanje, zato ga po uporabi lahko odstranite, baterija naprave pa je napolnjena.
2 vhoda USB omogočata polnjenje dveh naprav hkrati
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