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Izdelek ni več na voljo

Zvezdišče USB C

DLK5528C/00

USB-C 3.1, razširitev zvezdišča, 5 vhodov, mini zvezdišče

Vsestranska razširitev USB-C 3.1 na 5 vhodov: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 x vtičnica USB-A 3.0 s hitrostjo prenosa 5 Gb/s. Izhodna moč Type-C do 100 W. Izhodna moč USB-A do 17 W.

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Izhodna moč USB-C 100 W

USB-C 3.1, razširitev zvezdišča, 5 vhodov, mini zvezdišče

  • USB 3.1 Type-C

  • USB 3.0

  • PD3.0

Več vhodov USB-C in USB-A

Z več vhodi USB-C in USB-A lahko razširite svoj MacBook/MacBook Pro in druge naprave, ki podirajo USB-C, in jih povežete z vsemi napravami USB, ki jih potrebujete med polnjenjem s polnilnikom USB-C.

Izhod HDMI za visokoločljivi digitalni video in avdio

Izhod HDMI za visokoločljivi digitalni video in avdio

HDMI je neposredna digitalna povezava, namenjena prenosu digitalnega videa visoke ločljivosti in digitalnega večkanalnega zvoka. Zagotavlja vrhunsko kakovost slike in zvoka, povsem brez motenj, saj signala ne pretvarja v analogno obliko. Standard HDMI je popolnoma združljiv s standardom DVI.

Podpira prenos podatkov prek USB 3.0

Podpira prenos prek USB 3.0 pri visoki hitrosti 5 Gb/s.

Tehnične specifikacije

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