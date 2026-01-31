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Izdelek ni več na voljo
DLK5528C/00
USB-C 3.1, razširitev zvezdišča, 5 vhodov, mini zvezdišče
Vsestranska razširitev USB-C 3.1 na 5 vhodov: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 x vtičnica USB-A 3.0 s hitrostjo prenosa 5 Gb/s. Izhodna moč Type-C do 100 W. Izhodna moč USB-A do 17 W.
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
PD3.0
Z več vhodi USB-C in USB-A lahko razširite svoj MacBook/MacBook Pro in druge naprave, ki podirajo USB-C, in jih povežete z vsemi napravami USB, ki jih potrebujete med polnjenjem s polnilnikom USB-C.
HDMI je neposredna digitalna povezava, namenjena prenosu digitalnega videa visoke ločljivosti in digitalnega večkanalnega zvoka. Zagotavlja vrhunsko kakovost slike in zvoka, povsem brez motenj, saj signala ne pretvarja v analogno obliko. Standard HDMI je popolnoma združljiv s standardom DVI.
Podpira prenos prek USB 3.0 pri visoki hitrosti 5 Gb/s.
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