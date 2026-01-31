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DLK3532Q/00
Avtomobilski nosilec z brezžičnim polnjenjem qi
Vstavite svoj telefon, z zgibno roko za obračanje in nagibanje.
10 W
Brezžično polnjenje Qi
Ta sistem za pritrditev se zapne na zračnik v avtomobilu in omogoča, da svojo napravo varno pritrdite in namestite za najboljši dostop med potjo.
Za polnjenje z 10 W je potreben polnilec Quickcharge. Identificira standard polnjenja vašega stenskega polnilca ali napajalnega traku, da zagotovi hitrejše samodejno polnjenje.
Raztegljiva roka za preprosto namestitev in odstranitev z eno roko
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