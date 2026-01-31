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Izdelek ni več na voljo

Nosilec za avtomobil in mizo

DLK3532Q/00

Avtomobilski nosilec z brezžičnim polnjenjem qi

Vstavite svoj telefon, z zgibno roko za obračanje in nagibanje.

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Preprosto vstavite svoj telefon

Avtomobilski nosilec z brezžičnim polnjenjem qi

  • 10 W

  • Brezžično polnjenje Qi

Sistem za pritrditev na armaturno ploščo

Ta sistem za pritrditev se zapne na zračnik v avtomobilu in omogoča, da svojo napravo varno pritrdite in namestite za najboljši dostop med potjo.

Hitro brezžično polnjenje 10 W

Za polnjenje z 10 W je potreben polnilec Quickcharge. Identificira standard polnjenja vašega stenskega polnilca ali napajalnega traku, da zagotovi hitrejše samodejno polnjenje.

Za preprosto namestitev in odstranitev z eno roko

Raztegljiva roka za preprosto namestitev in odstranitev z eno roko

Tehnične specifikacije

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