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DLK3425NB/00
Magnetni avtomobilski nosilec
Kroglica za 360-stopinjsko prilagoditev. Nosilec trdno pritrdite na zračnik klimatske naprave v avtomobilu. Magnetna površina omogoča zanesljivo namestitev naprave iPhone (iPhone 12 ali 13 z magnetnim nosilcem).
Zračnik
Magnetna vakuumska pritrdilna enota
za iPhone serij 12 in 13
Nosilec se lahko zavrti za 360 stopinj, zato lahko svojo napravo postavite v navpični ali vodoravni položaj za najboljši dostop in preglednost v vozilu.
Dno etuija je mogoče odstraniti ter hitro in zlahka odložiti napravo na priključno postajo, medtem ko jo preostali del etuija še vedno ščiti.
Nosilec drži vaš iPhone v vozilu in omogoča prostoročno telefoniranje s slušalkami Bluetooth.
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