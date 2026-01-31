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Izdelek ni več na voljo

Nosilec za telefon

DLK3425NB/00

Magnetni avtomobilski nosilec

Kroglica za 360-stopinjsko prilagoditev. Nosilec trdno pritrdite na zračnik klimatske naprave v avtomobilu. Magnetna površina omogoča zanesljivo namestitev naprave iPhone (iPhone 12 ali 13 z magnetnim nosilcem).

Poglej vse prednosti

Za zračnik klimatske naprave

Magnetni avtomobilski nosilec

  • Zračnik

  • Magnetna vakuumska pritrdilna enota

  • za iPhone serij 12 in 13

360-stopinjska vrtljivost za preprosto uporabo

Nosilec se lahko zavrti za 360 stopinj, zato lahko svojo napravo postavite v navpični ali vodoravni položaj za najboljši dostop in preglednost v vozilu.

Hitro in enostavno odlaganje

Dno etuija je mogoče odstraniti ter hitro in zlahka odložiti napravo na priključno postajo, medtem ko jo preostali del etuija še vedno ščiti.

Prostoročno telefoniranje s slušalkami Bluetooth

Nosilec drži vaš iPhone v vozilu in omogoča prostoročno telefoniranje s slušalkami Bluetooth.

Tehnične specifikacije

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