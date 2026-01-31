Zanesljiv avtomobilski nosilec z upogljivim vratom in vrtljivim priklopnim podstavkom

Svoj iPod lahko v vozilu varno namestite v upogljiv in vrtljiv priklopni podstavek. Vrat je z upogibanjem mogoče nastaviti v najboljši položaj, medtem ko vrtljiv podstavek zagotavlja lahek dostop in popolno preglednost zaslona na dotik iPod.