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DLK3422NB/00
Magnetni avtomobilski nosilec
Kroglica za 360-stopinjsko prilagoditev. Zanesljivo pritrdite nosilec v avtomobil s priloženim lepilom 3M.
Magnetno vakuumski
Nosilec se lahko zavrti za 360 stopinj, zato lahko svojo napravo postavite v navpični ali vodoravni položaj za najboljši dostop in preglednost v vozilu.
Svoj iPod lahko v vozilu varno namestite v upogljiv in vrtljiv priklopni podstavek. Vrat je z upogibanjem mogoče nastaviti v najboljši položaj, medtem ko vrtljiv podstavek zagotavlja lahek dostop in popolno preglednost zaslona na dotik iPod.
Dno etuija je mogoče odstraniti ter hitro in zlahka odložiti napravo na priključno postajo, medtem ko jo preostali del etuija še vedno ščiti.
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