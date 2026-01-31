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Izdelek ni več na voljo

Nosilec za telefon

DLK3422NB/00

Magnetni avtomobilski nosilec

Kroglica za 360-stopinjsko prilagoditev. Zanesljivo pritrdite nosilec v avtomobil s priloženim lepilom 3M.

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Magnetni avtomobilski nosilec

  • Magnetno vakuumski

360-stopinjska vrtljivost za preprosto uporabo

Nosilec se lahko zavrti za 360 stopinj, zato lahko svojo napravo postavite v navpični ali vodoravni položaj za najboljši dostop in preglednost v vozilu.

Zanesljiv avtomobilski nosilec z upogljivim vratom in vrtljivim priklopnim podstavkom

Svoj iPod lahko v vozilu varno namestite v upogljiv in vrtljiv priklopni podstavek. Vrat je z upogibanjem mogoče nastaviti v najboljši položaj, medtem ko vrtljiv podstavek zagotavlja lahek dostop in popolno preglednost zaslona na dotik iPod.

Hitro in enostavno odlaganje

Dno etuija je mogoče odstraniti ter hitro in zlahka odložiti napravo na priključno postajo, medtem ko jo preostali del etuija še vedno ščiti.

Tehnične specifikacije

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