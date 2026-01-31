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DLC5204L/00
Vrhunski kabel z USB-C na Lightning s pletenim ovojem
Ta kabel z USB-C na Lightning potrebujete za najboljši možen prenos energije s polnilnika s tehnologijo PD med polnjenjem naprav iPhone in iPad. Vrhunski kabel dolžine 1,2 m (4 čevlji) za dodatno svobodo.
Sinhronizirajte in polnite
1,2-metrski (4 čevlji)
Črn kabel s pletenim ovojem
Power Delivery
Vedno ga imate lahko pri sebi ali na mizi, izgubljeni kabel lahko tudi zamenjate, zato napravo lahko vedno priključite in polnite.
Polnilni kabel, več kot 10.000-krat testiran za velike obremenitve
Uporabljate lahko z obstoječim napajalnikom USB – stenskim, avtomobilskim ali računalniškim – za priročno polnjenje naprave.
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