IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Posnetek z enim izdelkom
  • Fotografija embalaže
  • Posnetek z enim izdelkom
  • Fotografija embalaže

Izdelek ni več na voljo

Kabel z USB na Micro-USB

DLC5203U/00

Vrhunski kabel z USB-A na Micro s pletenim ovojem

Združljiv je z vašim obstoječim stenskim polnilnikom USB in avtomobilskim polnilnikom z vtičnico USB Micro. To je odličen rezervni ali nadomestni kabel.

Poglej vse prednosti

Vrhunski kabel z USB-A na Micro s pletenim ovojem

  • Sinhronizirajte in polnite

  • 1 meter/3,2 čevlja

  • Črn kabel s pletenim ovojem

S kevlarjem obdan kabel za boljšo trpežnost

S kevlarjem obdan polnilni kabel za boljšo trpežnost

Več kot 10.000-krat testiran za obremenitve

Polnilni kabel, več kot 10.000-krat testiran za velike obremenitve

Podpira prenos podatkov prek USB 2.0

Podpira prenos podatkov prek USB 2.0 pri visoki hitrosti 480 Mb/s

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki