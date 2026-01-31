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DLC5203U/00
Vrhunski kabel z USB-A na Micro s pletenim ovojem
Združljiv je z vašim obstoječim stenskim polnilnikom USB in avtomobilskim polnilnikom z vtičnico USB Micro. To je odličen rezervni ali nadomestni kabel.
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1 meter/3,2 čevlja
Črn kabel s pletenim ovojem
S kevlarjem obdan polnilni kabel za boljšo trpežnost
Polnilni kabel, več kot 10.000-krat testiran za velike obremenitve
Podpira prenos podatkov prek USB 2.0 pri visoki hitrosti 480 Mb/s
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