2 leti garancije
DLC4561CB/00
Vrhunski vmesniški kabel z USB-C na USB-C
Vrhunski dvometrski kabel za dodatno svobodo med polnjenjem naprav s priključkom USB-C. Podpira polnjenje namiznega računalnika s 65 vati prek stenskega polnilnika GaN.
Za sinhronizacijo in polnjenje
2 m
Črna
Priključek USB Type-C za hitro polnjenje z vašimi najnovejšimi napravami, združljivimi s standardom Type-C
Kabel, ovit v plastiko, za večjo trpežnost in trajnost.
Podpira prenos podatkov prek USB 2.0 pri visoki hitrosti 480 Mb/s
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