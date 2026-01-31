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  • Vrhunski vmesniški kabel z USB-C na USB-C
  • Vrhunski vmesniški kabel z USB-C na USB-C
  • Vrhunski vmesniški kabel z USB-C na USB-C
  • Vrhunski vmesniški kabel z USB-C na USB-C

USB-C na USB-C

DLC4561CB/00

Vrhunski vmesniški kabel z USB-C na USB-C

Vrhunski dvometrski kabel za dodatno svobodo med polnjenjem naprav s priključkom USB-C. Podpira polnjenje namiznega računalnika s 65 vati prek stenskega polnilnika GaN.

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Vrhunski vmesniški kabel z USB-C na USB-C

  • Za sinhronizacijo in polnjenje

  • 2 m

  • Črna

Priključek USB Type-C za hitro polnjenje

Priključek USB Type-C za hitro polnjenje z vašimi najnovejšimi napravami, združljivimi s standardom Type-C

Upogljiv in trpežen kabel

Kabel, ovit v plastiko, za večjo trpežnost in trajnost.

Podpira prenos podatkov prek USB 2.0

Podpira prenos podatkov prek USB 2.0 pri visoki hitrosti 480 Mb/s

Tehnične specifikacije

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