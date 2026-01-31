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Izdelek ni več na voljo

USB-A na Lightning

DLC3106V/00

Kabel z USB-A na Lightning

Povežite iPhone z Macbookom za sinhronizacijo glasbe, aplikacij, fotografij, posodobitev in še več, priključena naprava pa se tudi polni. Združljiv je z vašim obstoječim stenskim ali avtomobilskim polnilnikom USB. To je odličen rezervni ali nadomestni kabel.

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Dolžine 2 metra/6 čevljev

Kabel z USB-A na Lightning

  • Za sinhronizacijo in polnjenje

  • 2 m

Odličen rezervni ali nadomestni kabel Apple Lightning

Odličen rezervni ali nadomestni kabel Apple Lightning

Uporabljate lahko z obstoječim stenskim polnilnikom USB ali avtomobilskim pomnilnikom

Uporabljate lahko z obstoječim napajalnikom USB – stenskim, avtomobilskim ali računalniškim – za priročno polnjenje naprave.

Podpira prenos podatkov prek USB 2.0

Podpira prenos podatkov prek USB 2.0 pri visoki hitrosti 480 Mb/s

Tehnične specifikacije

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