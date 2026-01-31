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DLC3106V/00
Kabel z USB-A na Lightning
Povežite iPhone z Macbookom za sinhronizacijo glasbe, aplikacij, fotografij, posodobitev in še več, priključena naprava pa se tudi polni. Združljiv je z vašim obstoječim stenskim ali avtomobilskim polnilnikom USB. To je odličen rezervni ali nadomestni kabel.
Za sinhronizacijo in polnjenje
2 m
Odličen rezervni ali nadomestni kabel Apple Lightning
Uporabljate lahko z obstoječim napajalnikom USB – stenskim, avtomobilskim ali računalniškim – za priročno polnjenje naprave.
Podpira prenos podatkov prek USB 2.0 pri visoki hitrosti 480 Mb/s
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