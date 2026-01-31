Odličen rezervni ali nadomestni kabel, ki ga imate lahko pri sebi

Priloženi 30-pinski kabel USB omogoča sinhronizacijo iPada, iPhona ali iPoda in polnjenje prek računalnika ali USB-polnilnika. Vedno ga imate lahko pri sebi ali na mizi, izgubljeni kabel lahko tudi zamenjate, zato napravo lahko vedno priključite in polnite.