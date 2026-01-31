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DLC3106T/00
Kabel 3 v 1
Priključki Micro-USB, USB-C in Lightning v 1 kablu. Za vse svoje naprave boste potrebovali samo ta kabel.
Sinhronizirajte in polnite
2 m
Odličen rezervni ali nadomestni kabel Apple Lightning
Priloženi 30-pinski kabel USB omogoča sinhronizacijo iPada, iPhona ali iPoda in polnjenje prek računalnika ali USB-polnilnika. Vedno ga imate lahko pri sebi ali na mizi, izgubljeni kabel lahko tudi zamenjate, zato napravo lahko vedno priključite in polnite.
Uporabljate lahko z obstoječim napajalnikom USB – stenskim, avtomobilskim ali računalniškim – za priročno polnjenje naprave.
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