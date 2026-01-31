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Izdelek ni več na voljo

Kabel z USB-C na Lightning

DLC3106L/00

Kabel z USB-C na Lightning

Povežite iPhone z Macbookom za sinhronizacijo glasbe, aplikacij, fotografij, posodobitev in še več, priključena naprava pa se tudi polni. Združljiv je z vašim obstoječim stenskim polnilnikom USB-C in avtomobilskim polnilnikom. To je odličen rezervni ali nadomestni kabel.

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Kabel z USB-C na Lightning

  • Sinhronizirajte in polnite

  • 2 m

Uporabljate lahko z obstoječim stenskim polnilnikom USB ali avtomobilskim pomnilnikom

Uporabljate lahko z obstoječim napajalnikom USB – stenskim, avtomobilskim ali računalniškim – za priročno polnjenje naprave.

Priključek USB Type-C za hitro polnjenje

Priključek USB Type-C za hitro polnjenje z vašimi najnovejšimi napravami, združljivimi s standardom Type-C

Odličen rezervni ali nadomestni kabel Apple Lightning

Odličen rezervni ali nadomestni kabel Apple Lightning

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