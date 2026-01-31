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DLC3106L/00
Kabel z USB-C na Lightning
Povežite iPhone z Macbookom za sinhronizacijo glasbe, aplikacij, fotografij, posodobitev in še več, priključena naprava pa se tudi polni. Združljiv je z vašim obstoječim stenskim polnilnikom USB-C in avtomobilskim polnilnikom. To je odličen rezervni ali nadomestni kabel.
Sinhronizirajte in polnite
2 m
Uporabljate lahko z obstoječim napajalnikom USB – stenskim, avtomobilskim ali računalniškim – za priročno polnjenje naprave.
Priključek USB Type-C za hitro polnjenje z vašimi najnovejšimi napravami, združljivimi s standardom Type-C
Odličen rezervni ali nadomestni kabel Apple Lightning
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