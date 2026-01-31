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Izdelek ni več na voljo

Kabel z USB-C na USB-C

DLC3106C/00

2-metrski kabel z USB-C na USB-C

Polnite priključeno napravo. Združljiv je z vašim obstoječim stenskim ali avtomobilskim polnilnikom USB. To je odličen rezervni ali nadomestni kabel.

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Izhodna moč 15 W

2-metrski kabel z USB-C na USB-C

  • Za sinhronizacijo in polnjenje

  • 2-metrski (6,5 čevlja)

Odličen rezervni ali nadomestni kabel, ki ga imate lahko pri sebi

Vedno ga imate lahko pri sebi ali na mizi, izgubljeni kabel lahko tudi zamenjate, zato napravo lahko vedno priključite in polnite.

Uporabljate lahko z obstoječim stenskim polnilnikom USB ali avtomobilskim pomnilnikom

Uporabljate lahko z obstoječim napajalnikom USB – stenskim, avtomobilskim ali računalniškim – za priročno polnjenje naprave.

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