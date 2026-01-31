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DLC3104T/00
Kabel 3 v 1
Priključki Micro-USB, USB-C in Lightning v 1 kablu. Za vse svoje naprave boste potrebovali samo ta kabel.
Za sinhronizacijo in polnjenje
1,2 m
Vedno ga imate lahko pri sebi ali na mizi, izgubljeni kabel lahko tudi zamenjate, zato napravo lahko vedno priključite in polnite.
Uporabljate lahko z obstoječim napajalnikom USB – stenskim, avtomobilskim ali računalniškim – za priročno polnjenje naprave.
Odličen rezervni ali nadomestni kabel Apple Lightning
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